Il club sta valutando l’ingaggio di un portiere argentino, campione del mondo, come possibile nuovo protagonista tra i pali. La trattativa riguarda un contratto che potrebbe essere firmato a breve. La scelta del giocatore rappresenta una delle mosse recenti della squadra. La società sta monitorando attentamente la situazione del portiere e le eventuali opportunità di mercato.

Martinez Juve, il campione del mondo è il nome nuovo per i pali della Signora. La chiave dei bianconeri per la trattativa e il possibile contratto. La Juve accende i motori del mercato puntando i fari su Emiliano Martinez. Secondo un’analisi di Tuttosport, il club bianconero ha effettuato i primi sondaggi per il numero uno dell’ Argentina, reduce dai trionfi in Coppa del Mondo e Copa America. L’estremo difensore ritiene concluso il suo ciclo all’ Aston Villa e l’asse tra Torino e Birmingham potrebbe scaldarsi nuovamente dopo gli affari legati a Samuel Iling-Junior e Enzo Barrenechea. CALCIOMERCATO JUVE LIVE L’eventuale arrivo di Martinez è legato alla possibile partenza di uno tra Michele Di Gregorio o Mattia Perin. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Martinez Juve, il Dibu è il nome nuovo per la porta. La chiave dei bianconeri e il possibile contratto per l’argentino

Articoli correlati

Leggi anche: Dibu Martinez Inter: suggestione a sorpresa per il dopo Sommer. Avviati i contatti per il portiere argentino

Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni. Nome nuovo in attacco, cosa filtra sulla possibile trattativa per il portoghesedi Redazione JuventusNews24Ferreira Carrasco Juve, i bianconeri prendono informazioni sul portoghese.

Approfondimenti e contenuti su Martinez Juve

Temi più discussi: Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez! L’idea Mondiale tra i pali: Douglas Luiz potrebbe aiutare; Inter-Juve, operazione rischiosa: già scattata un’indagine; Non è la prima scelta della Juve | è saltato il sostituto di Di Gregorio; Juventus Vlahovi? pronto al rientro | Udinese nel mirino.

Clamoroso Juve, spunta il Dibu Martinez! L’idea Mondiale tra i pali: Douglas Luiz potrebbe aiutareLa squadra di Spalletti alla ricerca di un portiere affidabile: uno tra Di Gregorio e Perin andrà via. Sondaggio mercato per l’argentino dell’Aston Villa ... tuttosport.com

Inter-Juve, operazione rischiosa: già scattata un’indagineInter e Juve hanno intenzione di prendere un nuovo portiere nel prossimo calciomercato estivo. I nerazzurri saranno chiamati a sostituire Sommer, in scadenza a giugno, mentre i bianconeri non sono ... calciomercato.it

#Juventus have inquired about #Aston_Villa GK #Emi_Martínez (33), who's expected to leave the English club this summer, NicoSchira #Juventus #Emi_Martinez #Aston_Villa #Calciomercato #SerieA #FinoAllaFine #ForzaJuventus facebook

La #Juventus ha chiesto info per Emiliano "El Dibu" #Martinez. @NicoSchira x.com