In fiamme un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi paura a San Miniato

Un incendio ha distrutto un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi a San Miniato, provocando grande paura tra i residenti. La vettura ha preso fuoco nella notte, probabilmente a causa di un guasto elettrico, e le fiamme hanno rischiato di coinvolgere anche le sterpaglie vicine. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

SAN MINIATO – Fiamme nella notte a San Miniato, dove i l rogo di un’autovettura ha fatto scattare l’allarme a ridosso della principale arteria di collegamento regionale. Erano le 21,30 circa di ieri quando la squadra dei vigili del fuoco di Pisa è dovuta intervenire d’urgenza in via Trento, proprio sotto uno dei cavalcavia della strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Un’auto parcheggiata è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme, che in pochi minuti l’hanno completamente distrutta, sprigionando una densa colonna di fumo nero visibile anche dagli automobilisti in transito sulla superstrada. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - In fiamme un’auto sotto il cavalcavia della FiPiLi, paura a San Miniato Auto a fuoco sotto il cavalcavia della FiPiLi Un’auto ha preso fuoco venerdì sera alle 21,30 in via Trento a San Miniato, a causa di un cortocircuito nel vano motore. Fipili, incendio di un’auto: intervento dei vigili del fuoco, paura per un automobilista Un automobilista si è trovato di fronte a un incendio sulla Fipili. Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia. Nella basilica di San Miniato al Monte, a Firenze è stato presentato il volume che raccoglie il lavoro promosso dalla Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze, uno studio biennale sul futuro urbanistico del Mugello. Alla presentazione hanno partecipato a facebook