Fipili | buche e cedimenti dell’asfalto chiuso due notti tratto fra Santa Croce e Montopoli

Le forti piogge degli ultimi giorni hanno danneggiato la Fipili, costringendo alla chiusura temporanea di un tratto tra Santa Croce e Montopoli. Le abbondanti precipitazioni hanno provocato crepe e cedimenti sull’asfalto, rendendo pericolosa la strada. Le autorità hanno deciso di bloccare il traffico per due notti per permettere i lavori di messa in sicurezza. I lavori si sono concentrati nella zona più colpita, dove le buche si sono formate rapidamente dopo le piogge. La strada resta chiusa fino a nuove disposizioni.

FIRENZE – Le piogge intense degli ultimi giorni hanno causato danni sulla Fipili. Buche profonde e cedimenti dell'asfalto, soprattutto nei tratti più trafficati, rendendo necessari interventi immediati di ripristino. Per consentire le operazioni di rifacimento della pavimentazione, è prevista la chiusura totale del tratto tra gli svincoli di Santa Croce e Montopoli Valdarno in direzione mare nelle seguenti fasce orarie: dalle 22.00 di di stasera, giovedì 19 febbraio alle 06.00 di venerdì 20 febbraio 2026; Durante le ore di chiusura, il traffico sarà deviato sulla viabilità ordinaria.