Al Ducale l' incontro per comprendere l’Ia

Al Ducale si è svolto un incontro dedicato a esplorare l’intelligenza artificiale, con partecipanti provenienti da diversi settori. L’obiettivo era analizzare le caratteristiche di questa tecnologia, che oggi si evolve rapidamente e coinvolge aspetti fondamentali della vita quotidiana. Durante l’evento sono stati discussi i sviluppi recenti e le applicazioni pratiche dell’IA, senza entrare in analisi di cause o effetti.

L’incontro inaugurale del ciclo Scienza Condivisa, in programma il 5 marzo alle 18 nella Sala del Maggior Consiglio di palazzo Ducale, si propone di guidare il pubblico attraverso funzionamento e implicazioni dell’Ia, evitando tecnicismi inutili e semplificazioni fuorvianti. L’obiettivo è riflettere su chi decide come verranno utilizzate le macchine che imparano, perché la vera meraviglia non è l’Ia in sé, ma la responsabilità umana nel governarla. Lorenzo Basso, informatico e fondatore di una delle prime web-startup italiane, attualmente Senatore della Repubblica e Vicepresidente della Commissione “Ambiente, Trasporti e Innovazione tecnologica”. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

