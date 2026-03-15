Il corpo come specchio del dolore | comprendere i disturbi del comportamento alimentare nella Giornata del Fiocchetto Lilla
Il 15 marzo si tiene in Italia la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Questa giornata mira a mettere in evidenza le problematiche legate al rapporto tra corpo, cibo e identità, coinvolgendo persone di tutte le età. Viene promossa la consapevolezza sulle difficoltà che affrontano coloro che vivono con queste condizioni e l’importanza di informazioni corrette.
Negli ultimi anni i disturbi alimentari sono aumentati in modo significativo, soprattutto tra gli adolescenti e i giovani adulti. Secondo i dati epidemiologici più recenti, in Italia si stima che oltre tre milioni di persone soffrano di un disturbo dell’alimentazione, con un esordio sempre più precoce e un impatto psicologico, sociale e fisico molto rilevante. Nei disturbi del comportamento alimentare il problema non riguarda soltanto il cibo. Il cibo diventa piuttosto uno strumento attraverso cui la persona tenta di gestire emozioni, paure e vissuti profondi di inadeguatezza. Molte persone che soffrono di anoressia, bulimia o binge eating riferiscono infatti una percezione distorta del proprio corpo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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