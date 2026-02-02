Conte vuole tenerlo | ha posto il veto sulla cessione di un azzurro
Il Napoli ha deciso: Mathias Olivera resterà in squadra. Il club ha messo il veto sulla sua cessione e non ci sono dubbi su questa scelta. La società lavora per rinforzare la squadra, ma su questo fronte pare aver già preso una posizione definitiva. Olivera continuerà a indossare la maglia azzurra anche nella prossima stagione.
Nonostante il mercato si può dire ormai finito, Antonio Conte è emerso come contento di un suo calciatore in particolare. Infatti, il tecnico salentino avrebbe richiesto a forte voce di trattenere Mathias Olivera nel suo Napoli. Conte considera Olivera una pedina importante, soprattutto per la sua duttilità e la sua affidabilità. In caso di assenze o difficoltà nel reparto difensivo, l’uruguaiano rappresenta una soluzione pronta, capace di garantire equilibrio e continuità. Situazione che ha spinto i partenopei a non spingere per prendere qualcuno. Il Napoli ha continuato a valutare possibili rinforzi, ma ogni movimento è dipeso fortemente anche dalle uscite.🔗 Leggi su Dailynews24.it
Approfondimenti su Napoli Mercato
Calciomercato Inter, clamoroso retroscena Chivu! In estate il tecnico ha posto il veto a questa partenza
Durante il calciomercato estivo, è emerso un importante retroscena riguardante Cristian Chivu e l'Inter.
Lula ha messo il veto sulla legge per ridurre la pena a Bolsonaro
Il presidente brasiliano Lula da Silva ha deciso di porre il veto sulla legge che avrebbe ridotto la pena del suo predecessore, Jair Bolsonaro.
Ultime notizie su Napoli Mercato
Argomenti discussi: Conte: Orgoglioso della grandissima partita dei ragazzi. Contenti per Vergara, deve tenere i piedi per terra; Federico Conte: Una donna per far rinascere Salerno; Alisson-Napoli, lo Sporting dice no: vuole tenerlo. Sterling costa troppo.
Conte vuole tenerlo: ha posto il veto sulla cessione di un azzurroIl Napoli riflette sul mercato, ma su un punto sembra esserci già una decisione chiara: Mathias Olivera non lascerà la maglia azzurra. L’allenatore ... dailynews24.it
Conte ha deciso di tenere Vergara! Schira: Soddisfatto dalle sue ultime prestazioniTra i migliori in campo di Napoli-Sassuolo ieri, Antonio Vergara sembra essersi guadagnato la conferma in maglia azzurra. Nicolò Schira, giornalista ed esperto di mercato, scrive del futuro ... tuttonapoli.net
Max #Allegri ha risposto a #Conte: “Se si vuole stare ad alto livello bisogna giocare tante partite e partecipare alla #ChampionsLeague. Per me farlo è un piacere. L’anno prossimo spero di avere questi problemi, se vogliamo chiamarli problemi. Alla #Juventus - facebook.com facebook
Frana di #Niscemi, #Conte: #Meloni non vuole metterci la faccia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.