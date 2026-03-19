Decreto carburanti taglio accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni
Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sulle accise dei carburanti, valido per 20 giorni. La misura, approvata dal Consiglio dei Ministri, è immediatamente operativa e mira a contenere i prezzi alla pompa. La decisione si applica a tutti i tipi di carburante e riguarda un periodo di tre settimane.
Il governo interviene contro il caro-carburanti: via libera dal Cdm al decreto – operativo già da oggi – che taglia le accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni. Servizio di Pierluigi Vito TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
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