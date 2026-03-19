Decreto carburanti taglio accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni

Il governo ha approvato un decreto che prevede un taglio di 25 centesimi al litro sulle accise dei carburanti, valido per 20 giorni. La misura, approvata dal Consiglio dei Ministri, è immediatamente operativa e mira a contenere i prezzi alla pompa. La decisione si applica a tutti i tipi di carburante e riguarda un periodo di tre settimane.