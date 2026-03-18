Caro carburanti accise ridotte per 20 giorni | via libera del Governo al decreto Meloni | Subito taglio di 25 centesimi al litro

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto che prevede la riduzione temporanea delle accise sui carburanti per venti giorni. La premier ha annunciato un taglio di 25 centesimi al litro, mentre il governo ha introdotto anche un credito d’imposta e un intervento contro le speculazioni. La decisione riguarda le misure adottate per affrontare il rialzo dei prezzi dei carburanti.

Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti grazie al meccanismo della riduzione delle accise. Così la premier Giorgia Meloni ha annunciato al Tg1 delle 20 il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Le misure previste dal nuovo decreto sono «temporanee» e dureranno - al momento - per 20 giorni, in attesa di capire che direzione prenderanno tanto la guerra nel Golfo quanto la chiusura dello Stretto di Hormuz, dal quale passa un quinto del petrolio commercializzato nel mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro» Articoli correlati Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20... Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata... Tutto quello che riguarda Caro carburanti Temi più discussi: Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litro; Carburanti, sì del governo al decreto per frenare i rincari: accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Subito taglio di 25 cent al litro; Caro-carburanti? Tra gli autotrasportatori c'è già chi lavora in perdita: se i prezzi continueranno a salire possibile si decida di tenere fermi i mezzi; Caro carburanti, le valli occitane chiedono una zona franca sulle accise. Carburanti, taglio alle accise: il governo le riduce per 20 giorni. Bonus per imprese e più controlliLo sconto sarà di 25 centesimi al litro su benzina e diesel e 12 centesimi sul Gpl. Opposizione all’attacco: Solo una mossa elettorale a poche ore dal referendum ... quotidiano.net Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litroVia libera del Governo al decreto: sconto destinato a tutti e non soltanto ai redditi più bassi. Aiuti a trasportatori e social card ... msn.com Caro carburanti, stretta del Governo con un apposito decreto. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro” https://gazzettadelsud.it/p=2186076 - facebook.com facebook #Meloni: misura contro caro-carburanti. Rush finale sul #referendum x.com