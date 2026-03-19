Decreto carburanti da oggi taglio accise di €0,25 l per 20 giorni e credito di imposta Meloni | Obiettivo €1,9 l - VIDEO

Da oggi entra in vigore il decreto carburanti che prevede un taglio di 0,25 euro al litro sulle accise per i prossimi 20 giorni e un credito di imposta. Sono state approvate misure per un totale di mezzo miliardo di euro. La premier ha dichiarato di aver fatto di tutto per evitare l'impatto della crisi iraniana sui prezzi dei carburanti.