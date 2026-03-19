Decreto carburanti da oggi taglio accise di €0,25 l per 20 giorni e credito di imposta Meloni | Obiettivo €1,9 l - VIDEO
Da oggi entra in vigore il decreto carburanti che prevede un taglio di 0,25 euro al litro sulle accise per i prossimi 20 giorni e un credito di imposta. Sono state approvate misure per un totale di mezzo miliardo di euro. La premier ha dichiarato di aver fatto di tutto per evitare l'impatto della crisi iraniana sui prezzi dei carburanti.
Varate misure da mezzo miliardo. La premier: "Fatto di tutto per evitare l'impatto della crisi iraniana". Sconto alla pompa già nelle prossime ore e intervento sperimentale per un mese, con effetti sul prezzo di €0,25l su benzina e diesel e di €0,12l sul gpl Via libera immediato al decreto. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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