Carburanti sì del governo al decreto per frenare i rincari | accise ridotte per 20 giorni Meloni | Subito taglio di 25 cent al litro

Il governo ha approvato un decreto per ridurre le accise sui carburanti per venti giorni, con un taglio di 25 centesimi al litro annunciato dalla premier. Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a questa misura, che prevede anche un credito d’imposta e un intervento contro le speculazioni. Le decisioni sono state comunicate attraverso un comunicato ufficiale del governo.

Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti grazie al meccanismo della riduzione delle accise. Così la premier Giorgia Meloni ha annunciato al Tg1 delle 20 il via libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Le misure previste dal nuovo decreto sono «temporanee» e dureranno - al momento - per 20 giorni, in attesa di capire che direzione prenderanno tanto la guerra nel Golfo quanto la chiusura dello Stretto di Hormuz, dal quale passa un quinto del petrolio commercializzato nel mondo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Carburanti, sì del governo al decreto per frenare i rincari: accise ridotte per 20 giorni. Meloni: «Subito taglio di 25 cent al litro» Articoli correlati Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni: via libera del Governo al decreto. Meloni: «Subito taglio di 25 centesimi al litro»Il decreto legge varato mercoledì in serata dal Consiglio dei ministri introduce un taglio di «25 centesimi al litro» sul prezzo dei carburanti... Caro carburanti, accise ridotte per 20 giorni. Meloni: “Taglio di 25 centesimi al litro”Roma, 18 marzo 2026 – Il governo cambia schema sul caro-carburanti e sceglie la via più immediata: un taglio generalizzato delle accise per 20... Tutto quello che riguarda Carburanti sì del governo al decreto... Temi più discussi: Carburanti, sì del governo al decreto per frenare i rincari: accise ridotte per 20 giorni. Meloni: Subito taglio di 25 cent al litro; Sul caro-carburanti e gas il governo si prende altre due settimane; Caro carburanti, dal Cdm via libera a decreto legge per ridurre prezzi; Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi. Decreto carburanti, taglio accise per 20 giorni. Meloni: «Prezzi giù di 25 centesimi al litro». Social card rafforzata e stretta sulla speculazione: le misure del governoVia libera del Consiglio dei ministri al decreto legge per ridurre il prezzo dei carburanti, che hanno subito una impennata per la crisi innescata dalla guerra in Iran. Un taglio ... ilmessaggero.it Svolta del Governo sulla benzina: arriva il taglio di 25 centesimi al litroIl nuovo decreto del Governo promette di abbassare i prezzi della benzina e del gasolio. Un taglio delle accise, regole più strette e sconti alla pompa: ecco cosa cambia ... chenews.it Cdm a sorpresa per il via libera al decreto Carburanti. Meloni: «Abbassiamo i prezzi e combattiamo la speculazione» - facebook.com facebook Il governo ha approvato un decreto per ridurre il prezzo dei carburanti x.com