Decreto carburanti cosa cambia per gli italiani | tutte le misure contro il caro benzina

Nella Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il decreto-legge sui carburanti approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì sera. Il provvedimento introduce nuove misure per affrontare il caro benzina e riguarda direttamente gli italiani che usano l’auto ogni giorno. Le modifiche entreranno in vigore immediatamente e prevedono interventi specifici nel settore dei carburanti.

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto-legge carburanti approvato dal Consiglio dei ministri nella serata di mercoledì. Il provvedimento, firmato subito dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è entrato in vigore dalla mezzanotte, rendendo operative tutte le misure contro il caro benzina e diesel già da oggi. Il pacchetto vale complessivamente 527,4 milioni di euro e nasce per contrastare l’impennata dei prezzi legata alla crisi internazionale e alla guerra in Iran. Il rischio principale è infatti che il caro carburante si traduca in un aumento generalizzato dei prezzi. E così la strategia del governo è agire su tre fronti: intervento immediato sui prezzi alla pompa; sostegno mirato alle imprese più esposte; controllo serrato contro la speculazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

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