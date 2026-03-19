Benzina 25 centesimi in meno | il governo taglia ma è un bonus lampo di 20 giorni Poi cambia tutto?

Il governo ha approvato un decreto legge il 18 marzo 2026 che prevede una riduzione di 25 centesimi al litro sul prezzo di benzina e gasolio, attraverso un taglio temporaneo delle accise. La misura durerà 20 giorni, dopodiché si attende una possibile revisione. La decisione riguarda il settore dei carburanti e interessa i consumatori che fanno rifornimento.

Il Consiglio dei ministri ha approvato nella serata del 18 marzo 2026 un decreto legge che riduce di 25 centesimi al litro il prezzo di benzina e gasolio, tagliando le accise per un periodo di 20 giorni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il provvedimento da Salamanca, in Spagna, dove si trovava per ricevere una laurea honoris causa. Il decreto entra in vigore da subito, con effetti attesi alle pompe di carburante già nelle prossime ore. Giorgia Meloni parla al Senato (YouTube) La premier Giorgia Meloni ha illustrato il provvedimento annunciando tre interventi distinti. Il taglio delle accise. È la misura principale, quella che riguarda tutti i cittadini senza distinzioni di reddito. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Benzina, 25 centesimi in meno: il governo taglia ma è un bonus lampo di 20 giorni. Poi cambia tutto? Articoli correlati Guerra e benzina alle stelle: il governo taglia 25 centesimi al litro e colpisce gli speculatoriIl governo vara un provvedimento per il taglio temporaneo del costo dei carburanti vista la salita dei prezzi seguita alla guerra in corso da quasi... Meloni taglia la benzina di 25 centesimi e sfida gli speculatori: le 3 mosse del governoUn annuncio arrivato in prima serata, direttamente al Tg1, dopo un Consiglio dei ministri convocato d’urgenza. Tutto quello che riguarda Benzina 25 centesimi in meno il governo... Temi più discussi: Caro Benzina e Diesel, prezzo giù di 25 centesimi: varato taglio delle accise; Mattarella firma il decreto sulle accise. Meloni: Taglio di 25 centesimi al litro sui carburanti; Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle accise; Taglio delle accise di 25 centesimi al litro per 20 giorni: via libera al decreto carburanti. Benzina e diesel, arriva lo sconto. Carburanti giù di 25 centesimi al litro. Taglio a tempo delle acciseUna manovra a tenaglia: da un lato in pressing sull’Europa, dall’altro le misure per fermare la folle corsa dei prezzi di diesel e benzina. Giorgia Meloni cerca di mettere un fermo ... ilmattino.it Caro Benzina e Diesel, anche in Veneto prezzo giù di 25 centesimi. Varato il taglio delle acciseIl Consiglio dei Ministri: il taglio del costo dei carburanti durerà 20 giorni per calmierare le tariffe alla pompa. Autotrasportatori: credito d'imposta al 28% ... rainews.it La misura, volta a contrastare il caro-benzina in seguito alla crisi internazionale legata alla guerra in Iran, con aiuti anche a trasporto e pesca.Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni al Tg1 - facebook.com facebook Prezzi Benzina e Gasolio, decreto del governo taglia accise: “Meno 25 cent al litro subito" x.com