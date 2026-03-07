Crisi Iran Meloni | Allo studio attivazione strumento accise mobili per prezzo carburante

Il governo sta valutando l’attivazione di uno strumento di accise mobili sui carburanti per contenere i prezzi, in risposta alla crisi in Iran. La premier ha dichiarato che sono in corso studi e interventi per ridurre al minimo gli effetti del conflitto sui cittadini e sul paese. Non sono stati forniti dettagli su tempi o modalità dell’eventuale misura.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione. Con taskforce attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione. In particolare, sulla benzina, stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo, la cui attivazione viene chiesta anche da parte di alcuni partiti dell'opposizione, consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall'aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise.