Crisi Iran Meloni | Allo studio attivazione strumento accise mobili per prezzo carburante – Il video

Il governo italiano sta considerando l’attivazione di uno strumento di accise mobili sui carburanti, come misura per affrontare la crisi in Iran e i possibili effetti sui prezzi del carburante. La premier ha annunciato che sono in corso studi per mitigare le conseguenze del conflitto per i cittadini e il paese. La decisione sarà presa nei prossimi giorni, in base alle analisi effettuate.

(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2026 "Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione. Con taskforce attivate per monitorare l'andamento dei prezzi dell'energia, della benzina, dei generi alimentari e per combattere la speculazione. In particolare, sulla benzina, stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo, la cui attivazione viene chiesta anche da parte di alcuni partiti dell'opposizione, consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall'aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise.