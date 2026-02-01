Milan | chiuso prestito da 550 milioni con RedBird il debito è stato rifinanziato con successo

Il Milan ha concluso un'operazione importante: ha rifinanziato con successo un prestito da 550 milioni di euro con RedBird. Ora il club può guardare avanti senza più dipendere dal fondo statunitense, dopo aver chiuso definitivamente quel capitolo.

Il Milan ha completato con successo il rifinanziamento del debito originariamente contratto con Elliott Management, chiudendo definitivamente il rapporto creditizio con il fondo statunitense. L’operazione, conclusa a gennaio 2026, ha visto l’ingresso di Comvest Credit Partners come nuovo finanziatore istituzionale, che ha concesso un prestito di circa 550 milioni di euro. Questo importo sostituisce integralmente il vendor loan che RedBird Capital Partners aveva contratto al momento dell’acquisizione del club nel 2018, con un’obbligazione che si era via via gonfiata fino a superare i 550 milioni a causa degli interessi maturati. 🔗 Leggi su Ameve.eu

RedBird Capital ha concluso il rifinanziamento del prestito legato all'acquisto dell'AC Milan.

Matteo Moretto ha illustrato le recenti evoluzioni legate a RedBird e Elliott, evidenziando la possibile conclusione dell'accordo per il pagamento del debito.

