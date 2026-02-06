Tari in aumento a causa di rinnovo impianti a Livorno dice assessora Ferroni | Ora siamo in linea con la media

Il Comune di Livorno ha deciso di aumentare la Tari, dopo averla mantenuta invariata negli ultimi cinque anni. L’assessora Ferroni spiega che il nuovo importo riflette il rinnovo degli impianti. Ora la tariffa è in linea con la media regionale, dopo un lungo periodo di stabilità. La decisione ha suscitato reazioni tra i cittadini, che si aspettavano forse un intervento diverso.

Il comune di Livorno, in Toscana, sta tornando a una normale tariffa della Tari dopo cinque anni di stagnazione. Lo ha spiegato l'assessora al Bilancio del Comune, Viola Ferroni, in seguito a un report della UIL (Unione Italiana del Lavoro) che indicava un aumento medio della tassa sui rifiuti in tutta la regione. Secondo l'analisi, nel 2025 una famiglia con quattro persone e una casa di 80 metri quadrati ha speso circa 435 euro per la Tari. Il Comune di Livorno, però, ha mantenuto lo stesso livello tariffario dal 2019 al 2024, in modo tale che adesso la città si trova nella media regionale, non più tra quelle con tariffa più alta.

