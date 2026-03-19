De Martino vola con STEP Veltroni fa flop

Su Rai1, la quinta stagione di Morgane – Detective Geniale ha ottenuto una media di circa 1 milione di spettatori. Nel frattempo, De Martino ha partecipato a uno spettacolo con STEP, mentre Veltroni ha registrato risultati insoddisfacenti in un suo programma. I dati di ascolto del mercoledì mostrano differenze evidenti tra i vari protagonisti e trasmissioni trasmesse in prima serata.

Gli ascolti del mercoledì televisivo vedono su Rai1 la quinta stagione della serie Morgane – Detective Geniale fermarsi a una media di 1.539.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Canale5 la seconda stagione di Vanina – Un Vicequestore a Catania raduna 1.864.000 spettatori con uno share del 13.8%. Su Rai2 STEP - Stasera Tutto è Possibile con Stefano De Martino domina invece la serata con una media di 2.002.000 spettatori pari al 15.8% di share. Per l'approfondimento: su Italia1 Le Iene incolla davanti al video 1.006.000 spettatori con l'8.3%; su Rai3 Chi l'ha Visto? con Federica Sciarelli conquista 1.300.000 spettatori (8.4%); su Rete4 Realpolitik condotto da Tommaso Labate sigla 402. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - De Martino vola con STEP, Veltroni fa flop Articoli correlati Stefano De Martino fa boom, è il re degli ascolti tv: STEP fa numeri record, distrugge Rai 1 e Canale 5Il successo televisivo di Stefano De Martino sembra non conoscere battute d’arresto. Ascolti tv, doppia vittoria per De Martino con ‘Step’ e ‘Affari tuoi’(Adnkronos) – Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Contenuti utili per approfondire Martino vola Temi più discussi: Ascolti tv mercoledì 11 marzo, Stefano De Martino vola: i dati; Ascolti TV 16 marzo: Scotti batte De Martino, Guerrieri meglio di Scherzi a parte; Ascolti tv ieri 15 marzo: Imma Tataranni vola e Gerry Scotti cade (anche contro De Martino). Le Iene ok senza Veronica Gentili; Ascolti TV 12 marzo: Don Matteo domina la serata, Belén vola e De Martino-Scotti chiudono in pareggio. La Coppa Italia batte i sogni di gloria targati Ferilli, De Martino vola in access prime time. I dati Auditel del 3 marzo 2026La Coppa Italia trova consenso e pubblico per la sfida in chiaro tra Como e Inter. Gloria - Il Ritorno resta indietro su Raiuno, sorride invece De Martino nel preserale superando il 27% di Share. msn.com Ascolti tv, doppia vittoria per De Martino con 'Step' e 'Affari tuoi'Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata ... adnkronos.com Al Martino - Volare #ClassicHits #70sMusic #Volare #legend #music #MusicHistory #Throwback - facebook.com facebook Aprilia vola anche in Brasile Jorge Martin sogna il primo podio, ma mette in guardia il team: "Dobbiamo fare attenzione..." #motogp #braziliangp #jorgemartin #jm89 #martinator #aprilia #corsedimoto x.com