Stefano De Martino fa boom è il re degli ascolti tv | STEP fa numeri record distrugge Rai 1 e Canale 5

Stefano De Martino ha ottenuto risultati straordinari con il suo programma STEP, che ha registrato numeri record negli ascolti televisivi. La trasmissione ha superato le performance di Rai 1 e Canale 5, consolidando la sua presenza nel prime time. Il conduttore si conferma così uno dei protagonisti più seguiti della televisione italiana.

Il successo televisivo di Stefano De Martino sembra non conoscere battute d’arresto. Il conduttore continua a dominare il prime time con risultati sempre più importanti, confermandosi uno dei volti più forti della televisione italiana. La prima puntata della nuova stagione di Stasera Tutto è Possibile ha infatti registrato numeri da record, lasciando indietro le principali reti concorrenti e consolidando il momento d’oro del presentatore. Stefano De Martino, ecco gli ascolti tv di ieri sera 4 marzo 2026 Nella serata di mercoledì 4 marzo la sfida degli ascolti ha visto trionfare proprio il programma guidato da De Martino su Rai 2. Stasera Tutto è Possibile ha intrattenuto 2. 🔗 Leggi su Donnapop.it

Temi più discussi: Nella finale del Festival Carlo Conti investirà Stefano De Martino come suo erede per Sanremo 2027?; Il passaggio di consegne: Stefano De Martino sarà conduttore e direttore artistico del Festival 2027; Dove vive Stefano De Martino?; Stefano De Martino condurrà il Festival di Sanremo 2027.

