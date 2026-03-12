Ascolti tv doppia vittoria per De Martino con ‘Step’ e ‘Affari tuoi’

Stefano De Martino ha ottenuto due successi in prima serata e nell'Access prime time con i programmi ‘Step’ e ‘Affari tuoi’. La sua presenza in televisione si conferma tra le più seguite della serata. La vittoria si riferisce agli ascolti registrati durante la trasmissione, che hanno superato le altre proposte in programmazione.

(Adnkronos) – Doppia vittoria per Stefano De Martino che conquista la prima serata e l'Access prime time. Il suo 'Stasera Tutto è Possibile' su Rai2 vince con 2.215.000 spettatori e il 16.7% di share, nella serata di ieri, mercoledì 11 marzo. Secondo posto negli ascolti per la fiction 'Vanina – Un Vicequestore a Catania 2' su Canale con 1.797.000 spettatori e il 13.1%, seguito da Rai1 con 'Un amore a 5 stelle' che registra 1.618.000 spettatori (9.7%). A stretto giro, fuori dal podio, il film 'Cado dalle nubi' di Checco Zalone su Italia1 registra 1.705.000 telespettatori con il 9.6%. Su Rai3 ' Chi l’ha Visto?' ottiene 1. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Articoli correlati Leggi anche: ASCOLTI TV 4 MARZO 2026: DE MARTINO TRA AFFARI TUOI E STEP, VANINA, COCCIANTE, COPPA ITALIA Leggi anche: Ascolti tv, De Martino ‘re’ della prima serata: vince ‘Affari Tuoi – Lotteria Italia’ con 35,9%