Salerno il sindaco lascia De Luca già in campo | La ricreazione è finita

Il possibile ritorno di Vincenzo De Luca alla guida di Salerno segnala un importante aggiornamento nella politica locale. Dopo le recenti vicende, il sindaco lascia spazio a una fase di transizione, mentre De Luca si prepara a riprendere il suo ruolo, come suggeriscono alcuni segnali e dichiarazioni. La situazione resta sotto osservazione, con attenzione alle dinamiche politiche e alle prossime decisioni che interesseranno la città.

Le dimissioni presentate ieri dal primo cittadino Enzo Napoli - che nel febbraio 2015 era subentrato, in qualità di vice sindaco facente funzioni, proprio all’ex presidente della Regione Campania decaduto per effetto della Legge Severino in seguito a una condanna per abuso d’ufficio (fu poi assolto in Appello) - sono l’ultimo atto di una strategia politica delineata da mesi. Enzo Napoli è arrivato ieri mattina al Comune di Salerno alle 8.50. Mezz’ora dopo ha avuto inizio una seduta di giunta, convocata in fretta giovedì sera, nella quale, prima di salutare informalmente, ha letto agli assessori presenti la missiva che ha poi protocollato alle ore 13. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

