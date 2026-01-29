Firenze Francesco De Gregori in concerto per i 50 anni di Rimmel

Firenze, 29 gennaio 2026 - Dopo il tutto esaurito dello scorso novembre, Francesco De Gregori torna in concerto a Firenze. Venerdì 30 gennaio sarà sul palco del Teatro Cartiere Carrara, nell’ambito del tour dedicato al cinquantesimo anniversario dell’album capolavoro “ Rimmel ”. Pubblicato nel 1975, “Rimmel” è divenuto una pietra miliare della musica italiana, con brani indimenticabili come “Pablo”, “Buonanotte Fiorellino” e la stessa “Rimmel”. Tracce di una memoria collettiva che Francesco De Gregori e la sua band ripercorreranno dall’inizio alla fine: l’album verrà infatti riproposto per intero, insieme ad altri brani del cantautore romano, canzoni sempre diverse che renderanno ogni appuntamento unico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

