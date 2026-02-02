' Compagni di viaggio 40 anni dopo' due serate in compagnia della musica di De Gregori

Due serate in programma per celebrare i 40 anni di amicizia e musica di Francesco De Gregori. Gli eventi sono anche un’occasione per raccogliere fondi a favore di cause benefiche. La musica di De Gregori, che ha accompagnato generazioni, torna a risuonare dal vivo, riunendo vecchi fan e nuovi ascoltatori. Un modo per rivivere ricordi e creare nuove emozioni, mentre si sostiene una buona causa.

Un doppio appuntamento che promette emozioni, ricordi e soprattutto diventa un gesto concreto di solidarietà, nel segno della musica e dell'amicizia ritrovata. Tutto questo è ‘Compagni di viaggio. 40 anni dopo’, l'iniziativa di stampo solidale che si svolgerà in due serate, venerdì 6 e sabato 7 alle 21, presso la Sala Estense di piazza Municipale. Due serate di forti emozioni, nate quasi per gioco da un'idea di Leonardo Dossi, medico ferrarese che da sempre coltiva una grande passione per la musica cantautorale italiana e che qualche mese fa, a 40 anni dall'ultima volta, ha chiamato i suoi amici chiedendogli di salire nuovamente sul palco, per mettere in piedi un omaggio ad un protagonista assoluto della musica italiana: Francesco De Gregori.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Approfondimenti su DeGregori Musica Musica: a Novara concerto omaggio a Dalla e De Gregori Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Compagni di viaggio - Francesco De Gregori Rimmel 2025 Cattolica Ultime notizie su DeGregori Musica Argomenti discussi: In Mauritania, dove il deserto del Sahara insegna ad ascoltare; Il sommelier che racconta i vini oltre i punteggi. Un calice è emozione. Marco Pozzali: 199 vini straordinari; L'unico sopravvissuto al naufragio: ho visto scomparire 50 migranti; Firenze, morto il padre di Piero Pelù: Sempre orgoglioso di essere tuo figlio. Presentazione dell'evento benefico Compagni di viaggio... 40 anni dopoLunedì 2 febbraio 2026 alle 10:00 nella sala degli Arazzi della residenza municipale si svolgerà la conferenza stampa di presentazione dell' evento benefico Compagni di viaggio... 40 anni dopo, in ... cronacacomune.it Dai banchi alla casa di riposo di Parabiago: 40 bambini diventano compagni di viaggio degli anzianiDall’aula alla casa di riposo comunale Albergo del nonno: 40 bambini della scuola dell’infanzia, seguiti da otto insegnanti, diventeranno compagni di viaggio dei nonni della rsa, e viceversa. Ciò è ... ilgiorno.it Compagni di viaggio. Storie di studenti con disabilità” Oggi alla Gipsoteca di Pisa la presentazione di un volume che racconta percorsi, relazioni e inclusione nel contesto universitario. Comunico era presente con il servizio di interpretariato LIS, per garantire a - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.