Il Napoli si prepara per la partita contro il Cagliari, con alcune incognite legate al calendario. McTominay e De Bruyne sono stati scelti come titolari nelle formazioni di partenza. La squadra affronta questa trasferta con l’obiettivo di mantenere il secondo posto in classifica, mentre l’allenatore segue da vicino la composizione della formazione. La gara si svolgerà nel rispetto del programma stabilito.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il Napoli si avvicina alla trasferta di Cagliari con una preparazione condizionata dal calendario. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, gli azzurri avranno poco tempo per lavorare a Castel Volturno prima dell’anticipo di venerdì, il terzo consecutivo, che limita ancora una volta i benefici della cosiddetta “settimana tipo”. Una situazione non ideale per Antonio Conte. Secondo Marco Azzi su Repubblica Napoli, il tecnico stava sfruttando le amichevoli del giovedì al Training Center per testare i giocatori rientrati dagli infortuni, utilizzando squadre locali come sparring partner. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Repubblica: “McTominay e De Bruyne titolari. Conte a caccia del secondo posto”

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