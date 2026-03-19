Domani alle 18 a Cagliari si sfidano De Bruyne e McTominay, con l’allenatore del Napoli che lascia le decisioni nelle loro mani. La Gazzetta dello Sport riporta questa situazione, evidenziando come il match coinvolga i due giocatori e il tecnico azzurro, senza ulteriori analisi o considerazioni. La partita rappresenta un appuntamento importante per entrambe le squadre e i protagonisti in campo.

Gazzetta: a Cagliari titolari. Il Napoli, con Scott e Kevin, cambia pelle. E indossa, con un’altra personalità, il vestito dei campioni. Db Milano 28092025 - campionato di calcio serie A Milan-Napoli foto Daniele BuffaImage Sport nella foto: Kevin De Bruyne-Scott McTominay La Gazzetta scrive che domani a Cagliari (ore 18.30) il Napoli schiererà dal primo minuto sia De Bruyne sia McTominay proprio i due che a inizio campionato fecero discutere perché non si riusciva a trovare la coabitazione. Adesso, invece, c’è entusiasmo per il loro ritorno dal primo minuto. Domani ritroveranno una maglia da titolare sia Scott McTominay sia Kevin De Bruyne, i due assi che hanno ribaltato il Lecce sabato scorso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - De Bruyne e McTominay, Conte mette il Napoli nelle loro mani

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