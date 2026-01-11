Supercoppa di Spagna 2025 26 | le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid quote e pronostico

La finale della Supercoppa di Spagna 2025/26, alla 42ª edizione, mette di fronte Barcellona e Real Madrid. Dopo un anno, le due squadre si sfidano nuovamente per conquistare il titolo. In questo articolo, analizzeremo le probabili formazioni, le quote e il pronostico di una partita che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della stagione.

Gara valida per la finale di Supercoppa di Spagna 202526, giunta alla 42esima edizione. Le due regine della Liga si ritrovano nuovamente ad un anno di distanza per contendersi l’ambito trofeo nazionale. I catalani proveranno a bissare il successo della passata edizione, mentre i blancos puntano a prendersi la rivincita. Barcellona-Real Madrid si giocherà domenica 11 gennaio 2026 alle ore 20 presso lo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah(Arabia Saudita). SUPERCOPPA DI SPAGNA 202526: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I catalani, capolisti in Liga con 4 punti di vantaggio proprio sul Real Madrid, si è guadagnata l’accesso alla finale della Supercoppa dopo aver battuto nettamente l’Atletico Bilbao per 5-0. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

