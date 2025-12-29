Russia-Ucraina alla fine conta sempre la legge del più forte

Nel contesto della crisi tra Russia e Ucraina, le dinamiche internazionali sembrano confermare come, spesso, prevalga la forza. Ho seguito per The Social Post gli sviluppi del vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e ciò che emerge è una realtà in cui la forza e le alleanze giocano un ruolo centrale, influenzando le decisioni e gli esiti nella scena globale.

Russia-Ucraina, ho seguito in diretta per The Social Post gli esiti del summit tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky con una sensazione difficile da scrollarsi di dosso: alla fine, nella politica internazionale, continua a valere la legge del più forte. Le strette di mano, le dichiarazioni concilianti e i comunicati ufficiali servono a rassicurare l'opinione pubblica, ma dietro le quinte la sostanza resta brutale. L'incontro tra Trump e Zelensky non ha prodotto svolte decisive. Il presidente ucraino ha incassato promesse di garanzie di sicurezza, ma su nodi cruciali – territori occupati, Donbass, Zaporizhzhia – tutto resta sospeso.

