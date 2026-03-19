Dalla Spagna Mattarella dà la sveglia all’Europa

Il presidente della Repubblica ha invitato l’Europa a assumersi responsabilità chiare di fronte alle sfide attuali, evidenziando la necessità di un atteggiamento deciso e di un fronte unito. In un discorso pubblico, ha sottolineato che l’Europa deve essere capace di respingere le crisi, la guerra e l’instabilità, richiamando l’attenzione sull’urgenza di azioni concrete.

«Tocca all’Europa saper dire di no» alla guerra, all’instabilità, al moltiplicarsi delle crisi. Mentre i leader sono riuniti a Bruxelles per un vertice che ha all’ordine del giorno il conflitto in Iran e le ripercussioni sul prezzo dell’energia, Sergio Mattarella parla in Spagna, patria di quel Pedro Sanchez che per primo si è opposto senza mezzi termini ai bombardamenti israelo-americani su Teheran, e spiega che il no a questo attacco unilaterale segna un passaggio fondamentale per la sopravvivenza della Ue. Sergio Mattarella con il re di Spagna all’Università di Salamanca (Imagoeconomica). L’invito a non cedere alle sirene del sovranismo. Una sveglia del capo dello Stato, l’ennesima, ai capi di Stato e di governo europei troppo spesso lenti nel capire l’ urgenza delle crisi. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Radio1 Rai. . #Mattarella Il Capo dello Stato torna a parlare della guerra e della necessità della pace, ricevendo a Salamanca, in Spagna, la laurea honoris causa. L'uso della forza solo per legittima difesa e con l'autorizzazione dell'Onu ha detto il presidente - facebook.com facebook