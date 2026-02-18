Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio con le immagini di leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella, durante un'assemblea pubblica a Teheran. Zarei ha poi commentato che l’Europa rappresenta la culla del fascismo e del nazismo, citando anche le recenti tensioni con alcuni paesi occidentali. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i presenti, mentre il parlamentare si rivolgeva ai suoi colleghi con toni duri e provocatori.

Il deputato iraniano Mojtaba Zarei ha strappato un foglio sul quale erano state stampate le foto di vari leader europei, tra cui il presidente italiano Sergio Mattarella. «Khamenei è una grande benedizione, e i suoi nemici sono maledetti!», ha detto il deputato intervenendo in Parlamento. Nel video che riprende il suo gesto, trasmesso da Memri tv, si vede che sul foglio strappato compaiono tra gli altri le immagini del cancelliere tedesco Friedrich Merz, del presidente francese Emmanuel Macron, della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, del re di Spagna Filippo VI e dell’europarlamentare leghista Isabella Tovaglieri. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Deputato iraniano strappa la foto con Mattarella, Merz, Macron, il re di Spagna Filippo VI e accusa: “L’Europa è la patria del fascismo e del nazismo”

Deputato iraniano Zarei strappa la foto di Sergio Mattarella e accusa leader e "l'Europa patria del fascismo"Il deputato iraniano Zarei ha strappato una foto di Sergio Mattarella, reagendo alle azioni della leghista Tovaglieri che aveva già distrutto l’immagine dell’ayatollah Khamenei.

Deputato iraniano strappa la foto di MattarellaDurante la prima seduta del Parlamento iraniano, il deputato Mojtaba Zarei ha strappato una foto che raffigurava diversi leader occidentali, tra cui il presidente Sergio Mattarella.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.