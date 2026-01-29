Margot Robbie si fa notare con acconciature che richiamano le emozioni del film

Un look che ha subito scatenano i preofesiosnisti dei trend che ci hanno visto una tendenza che dilagherà nel 2026. Anche per la première mondiale del 28 gennaio al TCL Chinese Theatre di Los Angeles, l'attrice australiana sembrava replicare uno degli hairstyle dal piglio nostalgico che vedremo sul grande schermo, un raccolto basso e voluminoso dalle curve sinuose con la giusta dose di asimmetria e di aria vissuta, come recuperato da un'altra epoca. Per un'apparizione pre-premiere, l'attrice candidata all'Oscar ospite con Jacob Elordi e Charli XCX dal cast di Wuthering Heights o Cime Tempestose, aveva già anticipato l'importanza degli hair style nei suoi look destinati a diventare virali. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Margot Robbie che con le sue acconciature effetto nostalgia evoca la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime Tempestose

Approfondimenti su Cime Tempestose

È quasi arrivato il giorno dell’uscita di “Cime Tempestose”, il nuovo film con Margot Robbie e Jacob Elordi.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cime Tempestose

Argomenti discussi: Margot Robbie con meravigliosi ricci di ispirazione preraffaellita, lo stile che sta conquistando star e reali; Cime tempestose, Margot Robbie: Sono diventata 'dipendente' da Jacob Elordi; Margot Robbie parla delle scene d'amore con Jacob Elordi in Cime Tempestose: MI faceva tremare le ginocchia; Cime Tempestose il film: le anticipazioni sui look di Margot Robbie che ci faranno sognare.

Margot Robbie che con le sue acconciature effetto nostalgia evoca la storia d'amore tra lei e Jacob Elordie nel film Cime TempestosePrima i ricci crimpled, poi il raccolto voluminoso e non solo, anche i boccoli. Margot Robbie impegnata nella promozione di Wuthering Heights o Cime Tempestose, racconta con le sue acconciature tutta ... vanityfair.it

Margot Robbie con la collana di Elizabeth Taylor, alla première di Cime Tempestose. Storia di Taj Mahal Diamond, gioiello d'amore eternoIl diamante taglio a cuore, passato anche sotto la proprietà di Cartier, nasce alla corte dell'Impero Indiano e ha una storia di oltre tre secoli ... vogue.it

Margot Robbie e Jacob Elordi: un legame speciale sul set di Cime Tempestose La chimica tra Margot Robbie e Jacob Elordi va oltre la recitazione. I due protagonisti del nuovo film "Cime Tempestose", diretto da Emerald Fennell e in arrivo a San Valentino, r - facebook.com facebook

Margot Robbie e Jacob Elordi alla premiere mondiale di “Cime Tempestose”. x.com