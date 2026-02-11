Il kiwi vale per 3 | toglie la fame fa dimagrire e cura l’intestino

Il kiwi si conferma uno dei frutti più utili in cucina. Basta mangiarne un solo, e si sente subito: toglie la fame, aiuta a dimagrire e favorisce il benessere dell’intestino. La frutta, elemento fondamentale della dieta mediterranea, si arricchisce così di un alleato naturale per chi vuole prendersi cura di sé senza complicazioni.

(Adnkronos) – La frutta è un pilastro della dieta mediterranea. E alcuni frutti, in particolare, hanno funzioni ‘speciali’ nel regime alimentare. Il medico dietologo Ciro Vestita ospite oggi, martedì 11 febbraio, a La volta buona ha mostrati quali sono gli alimenti che possono migliorare il benessere intestinale, spezzare la fame, favorendo un’alimentazione più controllata e favorendo il dimagrimento. Vestita ha mostrato una semplice combinazione: kiwi e mele. I kiwi, meglio ancora leggermente acerbi e quindi ricchi di fibre, vengono definiti dal nutrizionista come “una pianta eccezionale, in particolare contro la stipsi”, inoltre aiutano a “spezzare la fame”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

L’intestino pigro e i problemi di gonfiore tornano a trovare una soluzione naturale.

