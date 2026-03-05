Farmaci antidiabete usati per dimagrire pubblicità che inganna | la stretta negli Usa

Negli Stati Uniti, le autorità hanno avviato un'azione più severa contro farmaci antidiabete usati anche per dimagrire, prodotti in modo da aggirare le procedure di approvazione della Food and Drug Administration. Questi farmaci vengono pubblicizzati con affermazioni che non riflettono le loro effettive caratteristiche, creando confusione tra i consumatori. La questione riguarda sia la validità dei messaggi promozionali sia la sicurezza dei prodotti sul mercato.

(Adnkronos) – Giro di vite negli Usa su farmaci antidiabete dimagranti preparati in modo da eludere il processo di approvazione della Food and Drug Administration (Fda) e promossi al pubblico con claim non rispondenti alle loro reali caratteristiche. L'ente regolatorio statunitense ha inviato lettere di avvertimento a 30 aziende di telemedicina contro il marketing illegale di questi prodotti. Si tratta di farmaci Glp-1 'compounded', realizzati da preparatori. Alle aziende viene contestato l'aver diffuso affermazioni false o fuorvianti sui medicinali in questione offerti sui loro siti web. Non è la prima volta che la Fda diffida delle aziende riguardo alla pratica. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Maxi sequestro di farmaci illegali in aeroporto: 19mila prodotti usati per dimagrire e nella medicina esteticaQuasi 19mila prodotti farmaceutici sequestrati all'aeroporto di Milano Malpensa, pronti a essere commercializzati in Italia senza requisiti di legge... Farmaci meno cari negli Usa: l'iniziativa di Trump che sfida le case farmaceuticheUsa-Iran, i Paesi Arabi salvano il dialogo ma Trump avverte: "Se non vogliono l'accordo. Una selezione di notizie su Farmaci antidiabete. Discussioni sull' argomento Farmaci antidiabete usati per dimagrire, pubblicità che inganna: la stretta negli Usa; Farmaci antiobesità contraffatti: smantellato sito produttivo illegale in Uk. Farmaci antidiabete usati per dimagrire, pubblicità che inganna: la stretta negli UsaGiro di vite sui prodotti preparati in modo da eludere il processo di approvazione della Fda e promossi al pubblico con claim non rispondenti alle loro reali caratteristiche ... adnkronos.com Farmaci antidiabete per dimagrire: Troppi li usano in modo improprioC’è chi li chiama ’farmaci miracolosi’ e chi li usa come scorciatoia prima dell’estate. In realtà, dietro i medicinali che fanno perdere peso – tra i più noti c’è l’Ozempic – c’è una storia molto meno ... ilrestodelcarlino.it Farmaci antidiabete usati per dimagrire, pubblicità che inganna: la stretta negli Usa - (Adnkronos) - Giro di vite negli Usa su farmaci antidiabete dimagranti preparati in modo da eludere il processo di approvazione della Food and Drug Administration (Fd x.com Il medico risponde: si parla di obesità, chirurgia bariatrica e farmaci anti obesità. https://www.primocanale.it/sanit%C3%A0/63639-medicine-antidiabete-dimagrire-semaglutide-tirzepatide.html - facebook.com facebook