Dai cinema storici alle case igloo di Milano | il genio creativo di Mario Cavallè

Mario Cavallè, nato in condizioni di povertà, ha studiato durante la Grande Guerra e ha conseguito due lauree. Ha applicato le sue competenze ingegneristiche nel campo artistico, specializzandosi nella progettazione di sale cinematografiche. Oltre a lavorare in questo settore, ha anche realizzato strutture come le case igloo di Milano, dimostrando un spirito creativo versatile.

Nato povero, riuscì a studiare durante la Grande Guerra prendendo due lauree. Applicò i principi ingegneristici all'estro artistico specializzandosi nella costruzione di sale cinematografiche. Sue le famose «case igloo» di Milano. «Self-made man». Un'espressione inglese che si addice perfettamente alla figura di Mario Cavallè, uno dei rappresentanti più eclettici e visionari del panorama dell’architettura italiana del XX secolo. Nasce a Milano da una famiglia modestissima, ai limiti della povertà, nel 1895. Emigra in Germania ancora ragazzo per lavorare in una ditta di export e nel frattempo frequenta una scuola di applicazione tecnica. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dai cinema storici alle «case igloo» di Milano: il genio creativo di Mario Cavallè Articoli correlati Leggi anche: Dai concerti di San Siro alle case olimpiche, Milano tra sport, spettacolo e mondanità Dai sogni alle soluzioni: la scoperta che rivoluziona il pensiero creativoDormire su un problema potrebbe essere più potente di quanto avessimo immaginato.