Milano si muove ormai da settimane, con l’attenzione puntata sulle Olimpiadi invernali del 2026. Tra i concerti a San Siro e i lavori per le case olimpiche, la città si prepara a vivere un grande evento internazionale. La corsa contro il tempo è iniziata, e i milanesi si mostrano entusiasti, tra feste, cantieri e tanta attesa.

L e Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 sono alle porte, e Milano è già in fermento da parecchi giorni. Il ritmo è esattamente quello dei grandi eventi: gli hotel registrano il tutto esaurito, davanti ai palazzi del centro compaiono le prime auto di rappresentanza, negli spazi del design si montano palchi e impianti luci. Ancora non è iniziata la prima gara, eppure la città è già pienamente immersa nell’atmosfera olimpica. E non soltanto per lo sport. Con l’avvicinarsi dei Giochi, infatti, il capoluogo lombardo si prepara ad accogliere una seconda invasione, quella delle star. Olimpiadi reali: tutti i royal appassionati di sport attesi a Milano Cortina 2026 X Milano Cortina 2026, Olimpiadi formato star. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dai concerti di San Siro alle case olimpiche, Milano tra sport, spettacolo e mondanità

