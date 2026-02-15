Dai sogni alle soluzioni | la scoperta che rivoluziona il pensiero creativo
Una ricerca della Northwestern University ha mostrato che sognare può aiutare a risolvere i problemi più facilmente, grazie a tecniche di manipolazione dei sogni. Gli studiosi hanno scoperto che, impostando determinate suggestioni prima di andare a dormire, è possibile indirizzare i sogni verso soluzioni pratiche. Questo approccio potrebbe cambiare il modo in cui affrontiamo le difficoltà quotidiane, sfruttando il potenziale nascosto del nostro sonno.
Dormire su un problema potrebbe essere più potente di quanto avessimo immaginato. Una ricerca della Northwestern University ha dimostrato che i sogni possono essere indirizzati in modi specifici, e che queste manipolazioni possono favorire la creatività. Grazie a sottili segnali sonori durante il sonno REM, i ricercatori sono riusciti a guidare i sogni dei partecipanti verso puzzle irrisolti con cui avevano precedentemente faticato. Sorprendentemente, il 75% dei partecipanti ha sognato i puzzle proposti, e questi enigmi sono stati risolti con maggiore frequenza il giorno successivo. La maggior parte delle persone conosce il consiglio di "dormire su un problema" quando si trova di fronte a una decisione difficile.
Le Formiche “adottano” le galle delle querce: la scoperta che rivoluziona l’ecologia
Un Carnevale tra sogni e meraviglie. Dai trampolieri alle bolle giganti
Monza si anima con il Carnevale, che porta in città spettacoli colorati e divertenti a causa delle numerose iniziative in programma.
