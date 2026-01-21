Angioedema ereditario ok Ue a prima terapia preventiva mirata all’Rna

La Commissione europea ha approvato l'uso di donidalorsen per la prevenzione a lungo termine degli attacchi ricorrenti di angioedema ereditario in adulti e adolescenti di almeno 12 anni. Questa nuova terapia rappresenta un passo importante nella gestione della condizione, offrendo una possibilità di prevenzione più mirata e efficace per i pazienti affetti.

(Adnkronos) – La Commissione europea ha concesso l'autorizzazione alla commercializzazione di donidalorsen per la profilassi a lungo termine degli attacchi ricorrenti dell'angioedema ereditario (Hae) negli adulti e negli adolescenti con età pari o superiore ai 12 anni. Lo annuncia in una nota Otsuka Pharmaceutical Europe, specificando che si tratta della prima terapia profilattica mirata all'Rna per questi pazienti. L'Hae – spiega l'azienda – è una malattia genetica che causa episodi imprevedibili di gonfiore che possono interessare gli arti, il viso, l'addome, gli organi genitali e la laringe.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Una svolta per l’alfa-sarcoglicanopatia: una ricerca tutta italiana apre alla prima terapia mirataUna recente ricerca italiana segna un passo importante nella comprensione dell’alfa-sarcoglicanopatia, una malattia rara che colpisce principalmente i bambini. Leggi anche: Cancro al seno avanzato, Aifa approva nuova terapia mirata Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Angioedema ereditario, ok Ue a prima terapia preventiva mirata all'RnaDonidalorsen è autorizzato nella profilassi a lungo termine degli attacchi ricorrenti in adulti e adolescenti dai 12 anni ... adnkronos.com Angioedema, video-diario racconta real-life il viaggio del pazienteRoma, 4 giu. (Adnkronos Salute) - Un giovane e dinamico divulgatore scientifico e un diario di bordo che racconta in presa diretta la realtà dell'angioedema ereditario, una patologia rara che impatta ... lagazzettadelmezzogiorno.it Angioedema ereditario: il pronto soccorso può salvare tempo e vita Può capitare che i pazienti non abbiano prontamente a disposizione i farmaci specifici per trattare un attacco di angioedema ereditario. La disponibilità in pronto soccorso di questi medicinal - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.