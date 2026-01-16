Terapia genica al Gom | una nuova speranza per i pazienti talassemici calabresi

La terapia genica al Gom rappresenta una significativa innovazione nel trattamento della talassemia calabrese. Utilizzando la tecnologia Crispr, questa procedura offre nuove possibilità di cura. Dopo l’approvazione da parte di Aifa e il riconoscimento della rimborsabilità, alcune regioni hanno identificato i centri più adeguati per garantire un intervento sicuro ed efficace. Questa evoluzione apre un nuovo orizzonte per i pazienti e le loro famiglie.

Terapia genica per la talassemia: il CTMO del GOM di Reggio Calabria sarà centro di riferimento regionale - Le associazioni calabresi, l’Associazione Reggina Microcitemici, l’Associazione Thalassemici Cosenza, l’Associazione Thalassemici Crotonese, l’Associazione Thalassemici Locri e UNITALCA – Unione Talas ... strettoweb.com

Approvata la terapia genica contro la sindrome di Wiskott-Aldrich - Fondazione Telethon annuncia il rilascio dell’autorizzazione al commercio da parte della Commissione Europea di Waskyra™, terapia genica ex vivo per il trattamento della sindrome di Wiskott- vita.it

Nuovi aggiornamenti sulla terapia genica SGT-003 per la Duchenne Solid Biosciences ha diffuso un aggiornamento sugli studi clinici INSPIRE DUCHENNE e IMPACT DUCHENNE. Nello studio INSPIRE DUCHENNE (fase 1/2), in corso anche in Italia, i d - facebook.com facebook

Dolore cronico: una nuova terapia genica potrebbe ridurlo senza rischio di dipendenza x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.