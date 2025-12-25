Manfredi | Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, vogliamo farlo in sintonia con la società, il Napoli è una potenza del calcio”. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate a Radio Goal:  “Duemilacinquecento anni ben portati dalla nostra città, abbiamo una grandissima storia ma siamo molto proiettati verso il futuro, vogliamo avere una città sempre più moderna e contemporanea senza dimenticare i nostri valori fondativi. Ora pensiamo al futuro, questo è stato un anno molto importante. 🔗 Leggi su Parlami.eu

manfredi andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello stadio maradona di napoli

© Parlami.eu - Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli”

Leggi anche: Cosa prevede il progetto di riqualificazione dello stadio: capienza, interventi, attività commerciali

Leggi anche: Napoli-Como, omaggio a James Senese nel pre partita: l'abbraccio dello stadio Maradona

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Il sindaco Manfredi a : “Andremo avanti con la riqualificazione del Maradona”; Il sindaco Manfredi: Stadio Maradona? Dalla UEFA ok al nostro masterplan! Se il Napoli vuole fare altro siamo al loro fianco, sui gruppi ultras dico...; Stadio nuovo, Manfredi: Al fianco del Napoli, ma in luogo adatto non al Caramanico.

manfredi andremo avanti progettoIL SINDACO - Manfredi: "Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, vogliamo farlo in sintonia con la società, il Napoli è una potenza del calcio" - Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate a Radio Goal: "Duemilacinquecento anni ben portati dalla nostra ci ... napolimagazine.com

manfredi andremo avanti progettoIl sindaco Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, vogliamo farlo in sintonia con la società” - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli. iamnaples.it

manfredi andremo avanti progettoIL SINDACO - Manfredi: "Stadio Maradona? Avanti con la riqualificazione, al fianco della società se dovessimo trovare uno spazio adatto per un nuovo impianto, Napoli modello ... - Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal: "Duemilacinquecento anni ben portati dalla nostra città, ... napolimagazine.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.