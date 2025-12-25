Manfredi | Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona di Napoli
Manfredi: “Andremo avanti nel progetto di riqualificazione dello Stadio Maradona, vogliamo farlo in sintonia con la società, il Napoli è una potenza del calcio”. Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, è stato ospite negli studi di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco alcune delle dichiarazioni rilasciate a Radio Goal: “Duemilacinquecento anni ben portati dalla nostra città, abbiamo una grandissima storia ma siamo molto proiettati verso il futuro, vogliamo avere una città sempre più moderna e contemporanea senza dimenticare i nostri valori fondativi. Ora pensiamo al futuro, questo è stato un anno molto importante. 🔗 Leggi su Parlami.eu
