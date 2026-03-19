Tre giovani sono stati fermati nel cuore di Palermo da agenti di polizia mentre tentavano di sottrarre rame dalle grondaie del Cus in via Altofonte. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso l’azione e hanno consentito di intervenire prima che si verificasse un danno maggiore. I giovani sono stati portati in commissariato e identificati dalle forze dell’ordine.

Nel cuore di Palermo, sotto la luce delle telecamere del Cus in via Altofonte, tre giovani sono stati fermati mentre tentavano di svuotare le grondaie per il rame. La polizia ha agito nella notte tra mercoledì e giovedì 19 marzo 2026, portando alla denuncia di un diciottenne e due minori per tentato furto aggravato. Non si tratta di un caso isolato, ma dell’ennesimo tentativo contro la cittadella sportiva universitaria, colpita ripetutamente negli ultimi mesi e anni precedenti. Le contromisure adottate dalla direzione hanno funzionato: i ladri sono stati colti con le mani nel sacco prima di completare il danno. L’impatto economico della crisi dei metalli preziosi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cus sotto assalto: fermati 3 ladri di rame prima del danno

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