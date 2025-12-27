Ladri assaltano bancomat e si danno alla fuga | inseguiti per 10 km Carabinieri fermati con chiodi in strada

Assalto a un bancomat a Villa d'Agri (Potenza), i ladri hanno fatto esplodere il terminale con la "tecnica della marmotta". Inseguiti dai Carabinieri per 10 chilometri, sono riusciti a scappare utilizzando chiodi tricuspide. Indagini in corso.

Bancomat fatto esplodere a Villa d’Agri: inseguimento notturno tra ladri e carabinieri - Nella notte tra venerdì e sabato l’episodio si è verificato a Villa d’Agri, frazion ... ivl24.it

Assalto al bancomat del Crédit Agricole, esplosione nella notte e ladri in fuga col bottino - Un risveglio traumatico per Teverola, scossa nelle prime ore del mattino da un violento assalto ai danni della filiale Crédit Agricole di via Roma. casertanews.it

I proprietari escono di casa e i ladri l'assaltano https://ebx.sh/szGpQI - facebook.com facebook

