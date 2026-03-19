Curling | Italia 8-1 alla Danimarca svolta ai Mondiali 2026

Il 19 marzo 2026, alle 17:32, la squadra italiana di curling femminile ha battuto la Danimarca con un punteggio di 8-1 durante i Mondiali in corso. La partita si è conclusa con una vittoria schiacciante per le italiane, che hanno dominato l'incontro dall'inizio alla fine. La squadra ha ottenuto il risultato in un match disputato in questa giornata di competizione mondiale.

Il 19 marzo 2026, alle ore 17:32, la squadra italiana di curling femminile ha ottenuto una vittoria netta contro la Danimarca con un punteggio finale di 8-1 durante i Mondiali in corso. La partita si è conclusa dopo sei end, segnando la quarta vittoria della selezione azzurra e migliorando sensibilmente le sue possibilità di qualificazione ai playoff. Questo risultato arriva dopo una serie di prestazioni altalenanti che avevano lasciato la squadra in una posizione critica nella classifica generale. La vittoria è stata decisa da un errore cruciale della skip danese Madeleine Dupont, che nel sesto end ha sbagliato il tiro di precisione regalando l’incontro all’Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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