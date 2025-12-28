Recenti esercitazioni militari della Cina, trasmesse dalla televisione statale, hanno evidenziato scenari di guerra che coinvolgono aree vicine a Messico, Cuba e Taiwan. Questi eventi, apparentemente simulazioni, sollevano interrogativi sulle strategie e le intenzioni dell’Esercito Popolare di Liberazione. In questo approfondimento, analizzeremo i dettagli di queste esercitazioni e il loro possibile significato nel contesto internazionale.

Negli ultimi giorni la televisione di Stato cinese ha trasmesso un servizio relativo a particolarissime esercitazioni di guerra condotte dall' Esercito Popolare di Liberazione (PLA), rivelando scenari di conflitto che vanno ben oltre l'Asia orientale. Durante un recente evento di wargaming in Cina centrale sono infatti apparse mappe e simulazioni che includevano aree sensibili come il Messico, Cuba, il Golfo del Messico e i Caraibi, oltre a Taiwan e all'Estremo Oriente russo. Le immagini, trasmesse dalla Cctv, mostrano schermi con indicatori rossi e blu che rappresentano unita aeree e navali in manovra vicino alle coste cubane e messicane. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Battaglie vicino Messico, Cuba e Taiwan: la misteriosa simulazione di guerra della Cina

Leggi anche: I missili vicino a Taiwan, la reazione della Cina e la guerra di propaganda: cosa sta succedendo

Leggi anche: Il segretario generale della Nato Rutte: "La Cina spingerà la Russia ad attaccare in caso di guerra per Taiwan"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Battaglie vicino Messico, Cuba e Taiwan: la misteriosa simulazione di guerra della Cina - Le simulazioni militari mostrate dalla tv di Stato cinese rivelano che il PLA sta studiando scenari di guerra globali, inclusi Caraibi, America Latina e Taiwan ... ilgiornale.it