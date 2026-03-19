Il ministro della Difesa ha dichiarato che al momento non ci sono minacce di attacchi diretti dall'Iran o da gruppi collegati come Hezbollah contro l'Italia. Tuttavia, ha sottolineato la presenza di cellule dormienti iraniane che potrebbero rappresentare un rischio di terrorismo. La questione è stata affrontata in sede di sicurezza nazionale senza indicare specifici piani immediati o azioni concrete.

AGI - Attacchi diretti all'Italia dall' Iran o da suoi proxies come Hezbollah in questo momento non vengono presi in considerazione. Il problema invece per il nostro Paese e per tutti quelli che non partecipano al conflitto è il terrorismo. Si calcola che in tutto il mondo ci siano centinaia di cellule dormienti iraniane, persone che sembrano normali ma che sono attivabili in qualsiasi momento per compiere atti di terrorismo anche sacrificando loro stesse. E questo da anni". Lo ha detto a Rtl 102.5 il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Ho l'impressione che questa crisi non finirà nelle prossime settimane, il problema è che non acceleri e diventi più grande", ha commentato il ministro della Difesa. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Crosetto: "Rischio di terrorismo dalle cellule dormienti iraniane"

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