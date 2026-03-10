il sospetto delle cellule dormienti iraniane in europa

Negli ambienti della sicurezza europea si discute sempre più della possibilità che l’Iran abbia messo in atto cellule dormienti nel continente. Questa ipotesi si basa sull’aumento di operazioni contro obiettivi sensibili e sulla presenza di attività sospette nelle reti di intelligence. Le autorità monitorano attentamente queste situazioni, senza ancora confermare ufficialmente l’attivazione di tali cellule.

Dalla sinagoga di Liegi all’ambasciata americana di Oslo fino agli arresti di presunti agenti iraniani nel Regno Unito. I servizi occidentali temono l’attivazione di cellule dormienti e il reclutamento di criminali tramite Telegram e criptovalute. Un metodo già visto con la Russia Negli ambienti della sicurezza europea inizia a circolare la convinzione che l’Iran abbia attivato le sue cellule dormienti in Europa, visto il crescente numero di operazioni contro obiettivi sensibili in Europa che va avanti da giorni. Il sospetto è che l’Iran sia pronto ad aumentare la tensione, e non solo in medio oriente. Ieri intorno alle 4 del mattino c’è... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

