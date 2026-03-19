Crosetto mette in guardia | Nessun attacco diretto all’Italia ma rischio terrorismo dalle cellule iraniane

Il ministro della Difesa ha dichiarato che non ci sono segnali di un attacco diretto contro l’Italia, ma ha evidenziato la presenza di cellule iraniane nel mondo come possibile fonte di minaccia terroristica. Crosetto ha sottolineato che si tratta di un rischio più difficile da individuare e prevenire rispetto a un attacco immediato. La questione riguarda la presenza di gruppi iraniani attivi a livello internazionale.

Non un attacco diretto, ma una minaccia più difficile da individuare e prevenire. Il ministro della Difesa Guido Crosetto accende i riflettori sul rischio legato al terrorismo internazionale, con particolare riferimento alle cellule iraniane presenti nel mondo. “Nessun attacco diretto all’Italia” Intervenendo a Rtl 102.5, Crosetto ha escluso al momento scenari di attacchi diretti contro il nostro Paese. “Attacchi diretti all’Italia da parte dell’Iran non sono in questo momento presi in considerazione”, ha spiegato. Il rischio delle cellule dormienti Il punto più critico, secondo il ministro, riguarda invece la presenza di cellule dormienti.... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Crosetto mette in guardia: “Nessun attacco diretto all’Italia, ma rischio terrorismo dalle cellule iraniane” Articoli correlati Crosetto: "Rischio di terrorismo dalle cellule dormienti iraniane"AGI - Attacchi diretti all'Italia dall'Iran o da suoi proxies come Hezbollah in questo momento non vengono presi in considerazione. Iran, Piantedosi: ‘Nessun rischio terrorismo in Italia, ma elevato stato di allerta’Sul tema della sicurezza, il ministro dell'Interno ha evidenziato l'intensificazione delle misure di protezione per i numerosi obiettivi sensibili... Contenuti utili per approfondire Crosetto mette Discussioni sull' argomento Crosetto: Equilibrio geopolitico instabile, pace si difende con deterrenza credibile; Crosetto: Niente navi da guerra in più a Hormuz. L’Italia frena sull’escalation e chiede una linea europea comune; Mattarella e Meloni d’accordo: L’Italia non partecipa e non parteciperà alla guerra; Crosetto spiega perché il governo italiano si mette a novanta gradi con Trump. Crosetto mette in guardia: Nessun attacco diretto all’Italia, ma rischio terrorismo dalle cellule iranianeNon un attacco diretto, ma una minaccia più difficile da individuare e prevenire. Il ministro della Difesa Guido Crosetto accende i riflettori sul rischio legato al terrorismo internazionale, con ... gazzettadelsud.it Luca Pirondini. . IL MIO INTERVENTO IN AULA CON I MINISTRI TAJANI E CROSETTO. Crosetto, un Ministro che dovrebbe dimettersi e Tajani, un Ministro “fino a un certo punto”. #Movimento5Stelle - facebook.com facebook