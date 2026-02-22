La chiesa di San Clemente a Pigli sta crollando Il nuovo scempio è servito

Il deterioramento della chiesa di San Clemente a Pigli deriva dalla mancanza di interventi di manutenzione, che ha causato il crollo di alcune parti strutturali. Le pietre si sgretolano e le mura sono segnate da crepe profonde, mettendo a rischio la stabilità dell'edificio. Le autorità locali hanno già avviato verifiche per valutare i danni e programmare eventuali interventi di restauro. La situazione rimane critica e richiede interventi immediati.

Dopo anni di oblio e degrado, l’oratorio di San Clemente a Pigli è da alcuni giorni sotto i riflettori. Quella che sembrava essere l’ennesima pagina triste del patrimonio storico e artistico italiano in rovina, potrebbe infatti avere presto un lieto fine, sempre che la burocrazia locale e nazionale non ci metta lo zampino. Riavvolgiamo il nastro fino a una settimana fa esatta, quando chi scrive denunciava attraverso le sue pagine social i recenti crolli che avevano interessato la copertura della chiesetta trecentesca della frazione aretina di Sant’Andrea a Pigli, splendidamente affacciata sulla Val di Chiana. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

San Clemente a Pigli, ci avete fatto crollare anche la dignità (oltre al tetto)La chiesetta di San Clemente a Pigli, situata sopra Lignano e affacciata sulla Valdichiana, è crollata a causa di anni di incuria e lavori mai completati.

Un muro della scuola di polizia sta crollando, ma il cantiere è abbandonatoQuesta mattina, un muro della scuola di polizia sta crollando lentamente, ma il cantiere che doveva sistemarlo è completamente abbandonato.

