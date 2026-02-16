San Clemente a Pigli ci avete fatto crollare anche la dignità oltre al tetto

La chiesetta di San Clemente a Pigli, situata sopra Lignano e affacciata sulla Valdichiana, è crollata a causa di anni di incuria e lavori mai completati. La struttura, già danneggiata, ha ceduto sotto il peso del tempo e delle intemperie, lasciando il tetto in frantumi e le pareti sfondate. Molti passanti si sono fermati a scattare foto, ma pochi hanno fatto qualcosa per salvarla. La perdita di questo pezzo di storia ha colpito anche la comunità locale, che vedeva nella chiesetta un simbolo di identità.

Oh ma l'avete vista? L'avete vista davvero o si guarda solo le foto col cuoricino e poi via, avanti il prossimo aperitivo? La chiesina di San Clemente a Pigli, lassù sotto Lignano, affacciata sulla Valdichiana che pare un dipinto, ora è lì mezza sfondata. Un gioiellino del 1314 – milletrécentoquattordici, non ieri pomeriggio – con le croci misteriose in facciata, il campanile a vela, gli affreschi tre-quattrocenteschi. e noi che si fa? Si guarda crollare come se fosse un muretto dell'orto. Marco Botti l'ha detto chiaro: "Mi sanguinano gli occhi e il cuore." E ci credo. È anni che si diceva: "Quel tetto un altro inverno non lo passa.