Arabia Saudita ed Emirati ai ferri corti | la rivalità che mette in difficoltà Washington e gli equilibri del Medio Oriente

La crescente rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi rappresenta una sfida importante per gli equilibri del Medio Oriente e per gli interessi degli Stati Uniti. Le tensioni, nate nel contesto della guerra in Yemen, evidenziano le divergenze tra i due alleati regionali e il rischio di destabilizzazione nella regione. Questa dinamica richiede un’attenta analisi delle implicazioni geopolitiche e delle possibili conseguenze future.

Cresce la rivalità tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi: una circostanza che preoccupa Washington. Il casus belli ha avuto luogo nell'intricato contesto della guerra in Yemen. Riad e Abu Dhabi sono storicamente alleate nel sostegno al governo yemenita contro gli Huthi, spalleggiati dall'Iran. Tuttavia, il supporto emiratino ai separatisti del Southern Transitional Council ha progressivamente irritato i sauditi, che, martedì, hanno bombardato il porto di Mukalla. Secondo Riad, in questa struttura era entrato materiale bellico inviato da Abu Dhabi in sostegno dei separatisti: un'accusa che è stata tuttavia respinta dagli Emirati.

Yemen, il grande gioco arriva al Somaliland. Mentre Riad e Abu Dhabi sono ‘ai ferri corti’ - Rischia di aprirsi un nuovo dossier per Donald Trump: crisi interna e dinamiche regionali fanno riaccendere i riflettor ... msn.com

Yemen, tensioni tra Arabia Saudia e Emirati Arabi Uniti: cosa sta succedendo - Le tensioni tra Arabia Saudita ed Emirati aumentano nello Yemen: raid a Mukalla e ritiro delle forze emiratine. tag24.it

