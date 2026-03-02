Intelligenza artificiale è tutto oro quello che luccica?

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando vari settori e modificando il modo in cui le persone lavorano. In una conferenza a Roma, il 2 marzo, si è parlato di come l’uso delle macchine abbia trasformato la storia, sostituendo il lavoro fisico con strumenti meccanici. La discussione si è concentrata sul ruolo delle tecnologie e sulla loro evoluzione nel tempo.

Roma 2 mar – L’utilizzo delle macchine ha cambiato la Storia. Dall’uso della forza muscolare nell’agricoltura e nell’artigianato, con tempi lunghi di lavoro e fatica fisica all’utilizzo di strumenti meccanici che hanno – di fatto – sostituito i lavoratori. Le macchine migliorarono la qualità del lavoro e facilitarono la vita degli operai, ma il loro monopolio ha talvolta determinato lo sfruttamento e l’ingiustizia sociale. Quel possesso dei pochi che ha creato disuguaglianza e miseria di molti. La teoria marxista espressa nella pratica ha sottratto la proprietà dei mezzi di produzione ai privati per passarla allo Stato, determinando un forma di capitalismo ancora più spietato, quello comunista. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

