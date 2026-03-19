Da questa primavera, Crespi d’Adda apre le sue porte ai visitatori con nuove visite guidate, percorsi per famiglie e approfondimenti sulla storia del villaggio operaio riconosciuto come patrimonio dell’umanità. L’iniziativa prevede anche l’utilizzo della realtà aumentata per arricchire l’esperienza di chi si immerge nel sito. Le visite si svolgeranno regolarmente durante la stagione.

Crespi d’Adda apre le sue porte ad un’esperienza unica tra passato e futuro. Con le visite guidate organizzate dall’Associazione Crespi d’Adda – che dal 2017 cura l’offerta turistica e culturale del sito in convenzione con il Comune di Capriate San Gervasio (Bg) – è possibile trascorrere piacevoli giornate nel celebre villaggio operaio tra Bergamo e Milano, da trent’anni Patrimonio UNESCO dell’Umanità, tutt’ora ancora abitato. Nato per gli operai e le maestranze del grande cotonificio fondato da Cristoforo Crespi a fine Ottocento tra il fiume Adda e il Brembo, Crespi d’Adda è un luogo straordinario, testimone di una stagione industriale e sociale unica. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Crespi d’Adda apra la stagione delle visite: il villaggio operaio si racconta

Articoli correlati

Leggi anche: Crespi d’Adda apre la stagione delle visite: il villaggio operaio si racconta

Il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda da domani riapre alle visite guidateIn cima alle classifiche dei siti industriali più visitati in Italia, il Villaggio Operaio di Crespi d’Adda, inserito nella World Heritage List...

Approfondimenti e contenuti su Crespi d'Adda apra la stagione delle...

Riapre il villaggio operaio di Crespi d'Adda: le novità del 2026 e quando visitarloIl sito patrimonio Unesco di Capriate San Gervasio pronto ad accogliere di nuovo chi vuole immergersi in un affascinante passato ... ilgiorno.it

Il Villaggio di Crespi d’Adda riapre in primavera, nuove esperienze memorabili nel sito UNESCONuove visite guidate per il 2026 tra le vie del villaggio operaio più celebre d’Italia: a Crespi d’Adda si respira la storia dall’Ottocento ai giorni nostri. Come visitarlo. siviaggia.it