Cremonese la conferenza di presentazione di Giampaolo | Questo club sarà la mia rinascita serve il coraggio di sbagliare Poi ricorda Gigi Simoni

Da calcionews24.com 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la conferenza di presentazione, il nuovo allenatore della Cremonese ha dichiarato che il club rappresenta la sua rinascita e ha sottolineato l’importanza di avere il coraggio di sbagliare. Ha ricordato anche Gigi Simoni, senza entrare in dettagli specifici. La conferenza si è concentrata sull’ingaggio da parte dell’allenatore e sui primi programmi per la squadra.

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© Calcionews24.com - Cremonese, la conferenza di presentazione di Giampaolo: «Questo club sarà la mia rinascita, serve il coraggio di sbagliare». Poi ricorda Gigi Simoni

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