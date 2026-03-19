Cremonese la conferenza di presentazione di Giampaolo | Questo club sarà la mia rinascita serve il coraggio di sbagliare Poi ricorda Gigi Simoni

Durante la conferenza di presentazione, il nuovo allenatore della Cremonese ha dichiarato che il club rappresenta la sua rinascita e ha sottolineato l’importanza di avere il coraggio di sbagliare. Ha ricordato anche Gigi Simoni, senza entrare in dettagli specifici. La conferenza si è concentrata sull’ingaggio da parte dell’allenatore e sui primi programmi per la squadra.

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